Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Отец

1711 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1775 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Петр

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1805
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