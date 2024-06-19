Стаканов Степан Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСтаканов Степан

Стаканов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1897

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1837 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стаканова Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
Вычислено 1861

Сын: Стаканов Николай Степанович

Мать ребёнка: Стаканова Прасковья Ильинична

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Булаченкова (Стаканова) Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Стаканова Прасковья Ильинична

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1877

Сын: Стаканов Иван Степанович

Мать ребёнка: Стаканова Прасковья Ильинична

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
До 1897
Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

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