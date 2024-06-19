Стаканов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1861
Сын: Стаканов Николай Степанович
Мать ребёнка: Стаканова Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Булаченкова (Стаканова) Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Стаканова Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
Вычислено 1877
Мать ребёнка: Стаканова Прасковья Ильинична
Смерть
До 1897