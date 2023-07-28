Виноградова Анна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова Анна?

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Место рождения

Корякино, Удомельский, Тверская область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Около 1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1890 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Корякино, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Райкова Антонина Никифоровна

Отец ребёнка: Виноградов Никифор

Корякино, Удомельский, Тверская область
Бракосочетание
Около 1920

Муж: Виноградов Никифор

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Виноградов Виталий Никифорович

Отец ребёнка: Виноградов Никифор

Смерть
Около 1939