Виноградова Анна?
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиОколо 1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Райкова Антонина Никифоровна
Отец ребёнка: Виноградов Никифор
Бракосочетание
Около 1920
Муж: Виноградов Никифор
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Виноградов Виталий Никифорович
Отец ребёнка: Виноградов Никифор
Смерть
Около 1939