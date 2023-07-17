Рузакова Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рузакова Евдокия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1890 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1908

Дочь: Агриппина Петровна

Отец ребёнка: Рузаков Петр Федорович

Воря-Богородское, Щёлковский муниципальный район, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/5d5c1595-0cb0-48c0-a05a-04c2617173ae/72
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рузаков Петр Федорович

Воря-Богородское, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно