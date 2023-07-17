Рузакова Евдокия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1908
Дочь: Агриппина Петровна
Отец ребёнка: Рузаков Петр Федорович
https://ya.ru/archive/catalog/5d5c1595-0cb0-48c0-a05a-04c2617173ae/72
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно