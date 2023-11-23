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Сеткин Павел Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Сеткин Федор Иванов

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алена Савельева

Рождение ребёнка
1824

Сын: Сеткин Иван Павлов

Мать ребёнка: Алена Савельева

Рождение ребёнка
1829

Сын: Сеткин Еким Павлов

Мать ребёнка: Алена Савельева

Рождение ребёнка
1836

Сын: Сеткин Илья Павлов

Мать ребёнка: Алена Савельева

Смерть
Неизвестно

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