Стуленков Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стуленков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1914
Дочь: Карачева Мария Федоровна
Мать ребёнка: Стуленкова Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Стуленкова Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Стуленкова Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Стуленкова Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стуленкова Анисья
Смерть
Неизвестно