Стуленков Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стуленков Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стуленков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1914

Дочь: Карачева Мария Федоровна

Мать ребёнка: Стуленкова Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Стуленкова Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Стуленкова Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Стуленкова Анисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стуленкова Анисья

Смерть
Неизвестно
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