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Прасковья Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Игнатий Фёдоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стефан Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маремьяна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Иванов

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Екатерина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Стефанида Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Гликерия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Мавра Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Смерть
Неизвестно

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