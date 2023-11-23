Прасковья Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Игнатий Фёдоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стефан Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маремьяна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Екатерина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Стефанида Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Гликерия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Мавра Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Смерть
Неизвестно