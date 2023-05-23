(Коротынская) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коротынская) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ВБ
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Рождение
Неизвестно

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Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Бракосочетание
Неизвестно

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Смерть
Неизвестно