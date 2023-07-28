Иван Давыдов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиПосле 1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Давид Петров
Мать: Прасковья Сидорова
Бракосочетание
23.07.1839
Жена: Александра Никифорова
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево | ф.203, оп.745, д.1501 (Метрические 1839) | <p>Метрические книги Рузского уезда Московской губернии 1839 года</p>ЦИАМ, ф. 203, оп. 745, д. 1501 (с. Карти... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Кирилл Иванов
Мать ребёнка: Александра Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Агриппина Иванова
Мать ребёнка: Александра Никифорова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
После 1865
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево