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Иван Давыдов

Место рождения

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Отец

Около 1788 г.р.

Мать

Около 1804 г.р.

Жена

Около 1819 г.р.

Дети

Около 1845 г.р.
Около 1860 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Давид Петров

Мать: Прасковья Сидорова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
23.07.1839

Жена: Александра Никифорова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево | ф.203, оп.745, д.1501 (Метрические 1839) | <p>Метрические книги Рузского уезда Московской губернии 1839 года</p>ЦИАМ, ф. 203, оп. 745, д. 1501 (с. Карти... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Кирилл Иванов

Мать ребёнка: Александра Никифорова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Агриппина Иванова

Мать ребёнка: Александра Никифорова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
После 1865
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево