Курникова Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курникова Прасковья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курников Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова (Курникова) Анна Егоровна

Отец ребёнка: Курников Егор Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1885

Сын: Курников Николай Егорович

Отец ребёнка: Курников Егор Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.08.1886 ст.

Дочь: Курникова Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Курников Егор Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.?.1888 ст.

Сын: Курников Сергей Егорович(Георгиевич)

Отец ребёнка: Курников Егор Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1890

Сын: Курников Иоанн Егорович(Георгиевич)

Отец ребёнка: Курников Егор Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1894

Сын: Курников Василий Егорович

Отец ребёнка: Курников Егор Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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