Курникова Прасковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова (Курникова) Анна Егоровна
Отец ребёнка: Курников Егор Иванович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Курников Николай Егорович
Отец ребёнка: Курников Егор Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1886 ст.
Дочь: Курникова Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Курников Егор Иванович
Рождение ребёнка
27.?.1888 ст.
Сын: Курников Сергей Егорович(Георгиевич)
Отец ребёнка: Курников Егор Иванович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Курников Иоанн Егорович(Георгиевич)
Отец ребёнка: Курников Егор Иванович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Курников Василий Егорович
Отец ребёнка: Курников Егор Иванович
Смерть
Неизвестно