Бочарова Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочарова Тамара Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1965

Дата смерти

07.04.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.12.1955

Сын: Горбунов Сергей Федорович

Отец ребёнка: Горбунов Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
22.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбунов Фёдор Михайлович

Рождение
24.07.1965

Отец: Бочаров Пётр

Мать: Бочарова Клавдия

Смерть
07.04.2000
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