Бочарова Тамара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1965
Дата смерти07.04.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.12.1955
Сын: Горбунов Сергей Федорович
Отец ребёнка: Горбунов Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
22.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбунов Фёдор Михайлович
Рождение
24.07.1965
Отец: Бочаров Пётр
Мать: Бочарова Клавдия
Смерть
07.04.2000