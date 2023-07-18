Воробьёва Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1962

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1985

Сын: Воробьёв Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Воробьёв Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Воробьёв Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Сергей Николаевич