Воробьёва Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1985
Сын: Воробьёв Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Воробьёв Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьёв Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Воробьёв Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно