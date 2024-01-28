Тимофей Аверкиевич
Место рождения
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Краснов Аверкий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1753
Сын: Кузьма Тимофеевич
Мать ребёнка: (Груздева) Елизавета Родионовна
Смерть
Неизвестно