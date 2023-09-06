Глухова Акулина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухова Акулина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1875

Сын: Глухов Фрол Михайлович

Отец ребёнка: Глухов Михаил Фокеевич

Альняш, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Глухов Михаил Фокеевич

Смерть
Неизвестно
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