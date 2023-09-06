Глухова Акулина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1875
Отец ребёнка: Глухов Михаил Фокеевич
Альняш, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Глухов Михаил Фокеевич
Смерть
Неизвестно