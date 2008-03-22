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Маклакова Валентина Акиндиновна

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Место рождения

д. Стрелково, Вологодский р-н, Вологодская обл.

Дата рождения

20.02.1920

Дата смерти

22.03.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
20.02.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Стрелково, Вологодский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1933 по 2008
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
22.03.2008
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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