Маклакова Валентина Акиндиновна
Место рожденияд. Стрелково, Вологодский р-н, Вологодская обл.
Дата рождения20.02.1920
Дата смерти22.03.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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