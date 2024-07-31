Стародубцева Елизавета Никитична
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стародубцев Иван
Рождение ребёнка
1846
Сын: Стародубцев Никита
Отец ребёнка: Стародубцев Иван
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Стародубцева) Прасковья
Отец ребёнка: Стародубцев Иван
Рождение ребёнка
1850
Сын: Стародубцев Алексей
Отец ребёнка: Стародубцев Иван
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Стародубцева) Аксинья
Отец ребёнка: Стародубцев Иван
Смерть
Неизвестно