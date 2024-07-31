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Стародубцева Елизавета Никитична

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Иван

Рождение ребёнка
1846

Сын: Стародубцев Никита

Отец ребёнка: Стародубцев Иван

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Стародубцева) Прасковья

Отец ребёнка: Стародубцев Иван

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Стародубцев Алексей

Отец ребёнка: Стародубцев Иван

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Стародубцева) Аксинья

Отец ребёнка: Стародубцев Иван

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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