Меланья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меланья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Евдоким Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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