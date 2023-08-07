Меланья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Евдоким Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно