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Мунц Munz Александр Александрович

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Место рождения

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

05.12.1895 ст.

Дата смерти

05.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1895 ст.

Отец: Мунц Munz Александр Филиппович

Мать: Мунц Munz Елизавета Иосифовна

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
12.08.1915

Жена: Мунц Munz Роза Каспаровна

Камышин Саратовская губ.
Рождение ребёнка
17.05.1916 ст.

Дочь: Константинова Евгения Александровна

Мать ребёнка: Мунц Munz Роза Каспаровна

Усть-Грязнуха, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
05.04.1945
Магадан, город Магадан, Магаданская область
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