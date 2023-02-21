Мунц Munz Александр Александрович
Место рожденияКаменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Дата рождения05.12.1895 ст.
Дата смерти05.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1895 ст.
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
12.08.1915
Камышин Саратовская губ.
Рождение ребёнка
17.05.1916 ст.
Дочь: Константинова Евгения Александровна
Мать ребёнка: Мунц Munz Роза Каспаровна
Усть-Грязнуха, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
05.04.1945
Магадан, город Магадан, Магаданская область