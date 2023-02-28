Сафонов Владимир Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонов Владимир Борисович

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Место рождения

Галич, город Галич, Костромская область

Дата рождения

05.09.1953

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
С 1953
Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
По 1975
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
По 2005
Галич, город Галич, Костромская область
Смерть
2005
Галич, город Галич, Костромская область
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