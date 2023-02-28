Сафонов Владимир Борисович
Место рождения
Дата рождения05.09.1953
Дата смерти2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1953
Место жительства
По 1975
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
По 2005
Смерть
2005