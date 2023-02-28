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Федчишин Ольга Михайловна

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Место рождения

Городница, Житомирська область

Дата рождения

13.08.1967

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Городница, Житомирська область
Рождение ребёнка
26.06.1991

Сын: Федчишин Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Федчишин Владимир Алексеевич

Тернополь, Тернопільська область
Рождение ребёнка
01.09.1994

Дочь: Оксана Владимировна

Отец ребёнка: Федчишин Владимир Алексеевич

Тернополь, Тернопільська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федчишин Владимир Алексеевич

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