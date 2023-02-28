Федчишин Ольга Михайловна
Место рождения
Дата рождения13.08.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1991
Сын: Федчишин Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Федчишин Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
01.09.1994
Дочь: Оксана Владимировна
Отец ребёнка: Федчишин Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно