Исаев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаев Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1912

Дочь: Лапина Ираида Алексеевна

Мать ребёнка: Татьяна

село Иловна Ярославской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Владимир

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Татьяна

Смерть
1960
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