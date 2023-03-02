Исаев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1912
Дочь: Лапина Ираида Алексеевна
Мать ребёнка: Татьяна
село Иловна Ярославской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Владимир
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Татьяна
Смерть
1960