Манелюк (Савельева) Ольга Викторовна
Место рождения
Дата рождения01.02.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1988
Рождение ребёнка
11.08.2006
Сын: Савельев Кирилл Романович
Отец ребёнка: не указан
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.07.2008
Дочь: Коротцева Виктория Алексеевна
Отец ребёнка: Коротцев Алексей Александрович
Бракосочетание
05.09.2013
Рождение ребёнка
04.01.2014
Дочь: Манелюк Ангелина Евгеньевна
Отец ребёнка: Манелюк Евгений Геннадьевич
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край