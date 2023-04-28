Манелюк (Савельева) Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манелюк (Савельева) Ольга Викторовна

Место рождения

Козулька, Козульский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

01.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1988

Отец: Савельев Виктор Иванович

Мать: Савельева Галина Викторовна

Козулька, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.08.2006

Сын: Савельев Кирилл Романович

Отец ребёнка: не указан

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.07.2008

Дочь: Коротцева Виктория Алексеевна

Отец ребёнка: Коротцев Алексей Александрович

Козулька, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
05.09.2013

Муж: Манелюк Евгений Геннадьевич

Козулька, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.01.2014

Дочь: Манелюк Ангелина Евгеньевна

Отец ребёнка: Манелюк Евгений Геннадьевич

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
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