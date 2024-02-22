Кудряшова (Ильюшина) Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудряшова (Ильюшина) Мария Ильинична

Кудряшова (Ильюшина) Мария Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильюшин Илья Ферсонович

Мать: Ильюшина Маня Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряшов Саша Александрович

Отец ребёнка: Кудряшов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парфенова Люба Александровна

Отец ребёнка: Кудряшов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудряшов Александр

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close