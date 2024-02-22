Кудряшова (Ильюшина) Мария Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильюшин Илья Ферсонович
Мать: Ильюшина Маня Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудряшов Саша Александрович
Отец ребёнка: Кудряшов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парфенова Люба Александровна
Отец ребёнка: Кудряшов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кудряшов Александр