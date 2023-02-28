Параскева Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Василий Никитин
Мать: Мавра Максимова
ИВ-1753-1756 Параскевы нет ИВ-1757 Параскева 4=1753 ИВ-1758 Збуново не нашла ИВ-1759 Параскева 6=1753 ИВ-1760 Параскева 7=1753
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно