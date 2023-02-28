Параскева Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1718 г.р.

Мать

1720 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Василий Никитин

Мать: Мавра Максимова

ИВ-1753-1756 Параскевы нет ИВ-1757 Параскева 4=1753 ИВ-1758 Збуново не нашла ИВ-1759 Параскева 6=1753 ИВ-1760 Параскева 7=1753
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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