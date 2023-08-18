Сорокина Семёнова Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1973
Сын: Сорокин Станислав Васильевич
Отец ребёнка: Сорокин Василий Никонорович
Рождение ребёнка
19.12.1983
Сын: Сорокин Владислав Васильевич
Отец ребёнка: Сорокин Василий Никонорович