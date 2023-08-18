Сорокина Семёнова Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Семёнова Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1973

Сын: Сорокин Станислав Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий Никонорович

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.12.1983

Сын: Сорокин Владислав Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий Никонорович

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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