Добрынина Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынина Прасковья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1675 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1709

Дочь: Добрынина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Добрынин Иван Терентьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1714

Дочь: Добрынина Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Добрынин Иван Терентьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добрынин Иван Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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