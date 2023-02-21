Добрынина Прасковья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1709
Дочь: Добрынина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Добрынин Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1714
Дочь: Добрынина Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Добрынин Иван Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно