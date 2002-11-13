Тозик (Лопатина) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тозик (Лопатина) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1925

Дата смерти

13.11.2002

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1925

Отец: Лопатин Александр Игнатьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
10.04.1999

Муж: Тозик Афанасий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тозик Виктор Афанасьевич

Отец ребёнка: Тозик Афанасий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тозик Анатолий Афанасьевич

Отец ребёнка: Тозик Афанасий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тозик Александ Афанасьевич

Отец ребёнка: Тозик Афанасий Яковлевич

Смерть
13.11.2002
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