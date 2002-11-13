Тозик (Лопатина) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1925
Дата смерти13.11.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1925
Отец: Лопатин Александр Игнатьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
10.04.1999
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тозик Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тозик Анатолий Афанасьевич
Отец ребёнка: Тозик Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тозик Александ Афанасьевич
Отец ребёнка: Тозик Афанасий Яковлевич
Смерть
13.11.2002