Анисья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Корнев Иван Елисеев
Отец ребёнка: Корнев Елисей Терентьев
Рождение ребёнка
03.04.1873
Дочь: Мария Елисеева
Отец ребёнка: Корнев Елисей Терентьев
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Корнев Елисей Терентьев