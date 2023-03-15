Анисья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Корнев Иван Елисеев

Отец ребёнка: Корнев Елисей Терентьев

Рождение ребёнка
03.04.1873

Дочь: Мария Елисеева

Отец ребёнка: Корнев Елисей Терентьев

Рождение ребёнка
1877

Сын: Корнев Степан Елисеев

Отец ребёнка: Корнев Елисей Терентьев

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