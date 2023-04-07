Кравцова (Пуликова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пуликов Андрей
Мать: Ганя
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кравцов Николай
Киреев, Обливский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравцов НИколай
Отец ребёнка: Кравцов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кравцов Николай
Смерть
2011