Кравцова (Пуликова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцова (Пуликова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пуликов Андрей

Мать: Ганя

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравцов Николай

Киреев, Обливский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравцов НИколай

Отец ребёнка: Кравцов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравцов Николай

Смерть
2011
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