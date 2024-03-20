Шацкий Юрий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1906
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1906
Рождение ребёнка
31.01.1953
Дочь: Изачик Маргарита Юрьевна
Мать ребёнка: Шацкая Ираида Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шацкая Ираида Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шацкая Ираида Сергеевна
Смерть
1981