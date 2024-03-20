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Шацкий Юрий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1906

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1906

Отец: Шацкий Антоний Теофилович

Мать: Шацкая Мария Христиановна

Рождение ребёнка
31.01.1953

Дочь: Изачик Маргарита Юрьевна

Мать ребёнка: Шацкая Ираида Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шацкая Ираида Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шацкая Ираида Сергеевна

Смерть
1981
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