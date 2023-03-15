Ермаков Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермаков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Ермакова Людмила Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Ермакова Людмила Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Ермакова Людмила Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно