Архипова (Архипова) Хритинья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.09.1902
Рождение ребёнка
28.06.1904
Дочь: Кутякова Мария Степановна
Отец ребёнка: Архипов Степан Фёдоров
Рождение ребёнка
09.02.1906
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Архипов Степан Фёдоров
Рождение ребёнка
11.09.1910
Дочь: Любовь Степановна
Отец ребёнка: Архипов Степан Фёдоров
Рождение ребёнка
07.09.1912
Отец ребёнка: Архипов Степан Фёдоров
Рождение ребёнка
09.10.1914
Дочь: Зинаида Степановна
Отец ребёнка: Архипов Степан Фёдоров
Смерть
1959