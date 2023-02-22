Архипова (Архипова) Хритинья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Архипова) Хритинья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.09.1902

Муж: Архипов Степан Фёдоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.06.1904

Дочь: Кутякова Мария Степановна

Отец ребёнка: Архипов Степан Фёдоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.02.1906

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Архипов Степан Фёдоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.09.1910

Дочь: Любовь Степановна

Отец ребёнка: Архипов Степан Фёдоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.09.1912

Сын: Архипов Пётр Степанович

Отец ребёнка: Архипов Степан Фёдоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.10.1914

Дочь: Зинаида Степановна

Отец ребёнка: Архипов Степан Фёдоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1959
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