Стародубцева (Костельцова) Фекла Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева (Костельцова) Фекла Михайловна

Место рождения

с. Костельцово, Курицкого стана

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Тихон

Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Стародубцева) Наталья

Отец ребёнка: Стародубцев Тихон

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Стародубцева) Прасковья

Отец ребёнка: Стародубцев Тихон

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Стародубцева) Настасья

Отец ребёнка: Стародубцев Тихон

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Стародубцева) Матрена

Отец ребёнка: Стародубцев Тихон

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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