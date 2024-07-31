Стародубцева (Костельцова) Фекла Михайловна
Место рожденияс. Костельцово, Курицкого стана
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стародубцев Тихон
Рождение ребёнка
1743
Дочь: (Стародубцева) Наталья
Отец ребёнка: Стародубцев Тихон
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Стародубцева) Прасковья
Отец ребёнка: Стародубцев Тихон
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Стародубцева) Настасья
Отец ребёнка: Стародубцев Тихон
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Стародубцева) Матрена
Отец ребёнка: Стародубцев Тихон
Смерть
Неизвестно