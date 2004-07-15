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Пескова Вероника Сергеевна
Пескова Вероника Сергеевна
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Место рождения
Сасово
, город Сасово, Рязанская область
Дата рождения
15.07.2004
Пол
Женский
Отец
Песков Сергей Александрович
1969 г.р.
Мать
Пескова Ирина Вячеславовна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.2004
Отец:
Песков Сергей Александрович
Мать:
Пескова Ирина Вячеславовна
Сасово
, город Сасово, Рязанская область
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