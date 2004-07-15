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Пескова Вероника Сергеевна

Место рождения

Сасово, город Сасово, Рязанская область

Дата рождения

15.07.2004

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.2004

Отец: Песков Сергей Александрович

Мать: Пескова Ирина Вячеславовна

Сасово, город Сасово, Рязанская область