Белобородова (Ананьина) Елисавета Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белобородова (Ананьина) Елисавета Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.08.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ананьин Прокопий Саввич

Мать: не указана

Бракосочетание
12.05.1900 ст.

Муж: Белобородов Александр Васильевич

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 94, 8 об
Рождение ребёнка
13.05.1902 ст.

Сын: Белобородов Георгий Александрович

Отец ребёнка: Белобородов Александр Васильевич

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 93, 78 об
Рождение ребёнка
03.08.1903 ст.

Сын: Белобородов Василий Александрович

Отец ребёнка: Белобородов Александр Васильевич

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-69, оп 4, дело 93, 158 об
Смерть
08.08.1903 ст.
Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 141, 83 об. От родильной горячки
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