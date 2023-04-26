Белобородова (Ананьина) Елисавета Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.08.1903 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ананьин Прокопий Саввич
Мать: не указана
Бракосочетание
12.05.1900 ст.
Фонд Д-60, оп 4, дело 94, 8 об
Рождение ребёнка
13.05.1902 ст.
Сын: Белобородов Георгий Александрович
Отец ребёнка: Белобородов Александр Васильевич
Фонд Д-60, оп 4, дело 93, 78 об
Рождение ребёнка
03.08.1903 ст.
Сын: Белобородов Василий Александрович
Отец ребёнка: Белобородов Александр Васильевич
Фонд Д-69, оп 4, дело 93, 158 об
Смерть
08.08.1903 ст.
Фонд Д-60, оп 4, дело 141, 83 об. От родильной горячки