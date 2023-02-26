Куковенко Максим Петрович
Место рожденияд.Изубря Руднянского р-на Смоленской обл.
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Куковенко Петр
Мать: не указана
д.Изубря Руднянского р-на Смоленской обл.
Ранение
26.06.1944
ранение
Военная служба
26.06.1944
ранение
Военная награда
23.08.1944
орден Славы 3 ст.
Рождение ребёнка
15.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно