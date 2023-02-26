Куковенко Максим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куковенко Максим Петрович

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Место рождения

д.Изубря Руднянского р-на Смоленской обл.

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1887 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Куковенко Петр

Мать: не указана

д.Изубря Руднянского р-на Смоленской обл.
Ранение
26.06.1944
ранение
Военная служба
26.06.1944
ранение
Военная награда
23.08.1944
орден Славы 3 ст.
Рождение ребёнка
15.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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