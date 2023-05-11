Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан

Место рождения

Гагрино, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гагрино, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Степановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ивахново, Гривинская волость, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абраам Степанович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гагрино, Россия
Смерть
Неизвестно
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