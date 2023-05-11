Степан
Место рожденияГагрино, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Гагрино, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Степановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ивахново, Гривинская волость, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абраам Степанович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Гагрино, Россия
Смерть
Неизвестно