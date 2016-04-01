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Малый Артём Александрович
Малый Артём Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.04.2016
Пол
Мужской
Отец
Малый Александр Сергеевич
1986 г.р.
Мать
Толмачёва Надежда Сергеевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.2016
Отец:
Малый Александр Сергеевич
Мать:
Толмачёва Надежда Сергеевна
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