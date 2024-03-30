Кузьмина (--) Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Кузьмин Иван Михайлович
в Кирзе с 1880 из Орловской губернии
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Кузьмин Иван Михайлович
в Кирзе с 1882 из Томской
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Поршина (Кузьмина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кузьмин Иван Михайлович
Никольская, Ливенский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Латынцева (Кузьмина) Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Кузьмин Иван Михайлович
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно