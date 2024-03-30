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Кузьмина (--) Агафия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Кузьмин Степан Иванович

Отец ребёнка: Кузьмин Иван Михайлович

в Кирзе с 1880 из Орловской губернии
Рождение ребёнка
1881

Сын: Кузьмин Прохор Иванович

Отец ребёнка: Кузьмин Иван Михайлович

в Кирзе с 1882 из Томской
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Поршина (Кузьмина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кузьмин Иван Михайлович

Никольская, Ливенский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Латынцева (Кузьмина) Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Кузьмин Иван Михайлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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