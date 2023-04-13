Щетинина (Котельникова) Евдокия Дионисьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинина (Котельникова) Евдокия Дионисьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1890

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щетинин Семен Григорьевич

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.01.1894

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щетинин Семен Григорьевич

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.01.1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щетинин Семен Григорьевич

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.04.1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щетинин Семен Григорьевич

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.04.1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щетинин Семен Григорьевич

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.11.1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щетинин Семен Григорьевич

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно
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