Щетинина (Котельникова) Евдокия Дионисьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1890
Рождение ребёнка
19.01.1894
Рождение ребёнка
19.01.1896
Рождение ребёнка
20.04.1897
Рождение ребёнка
01.04.1902
Рождение ребёнка
20.11.1904
Работа или профессия
Неизвестно