Хусаинов Салих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХусаинов Салих

Хусаинов Салих

Место рождения

Татарская АССР, Балтасинский р-н, д. Нижняя Кня

Дата рождения

14.05.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаинов Табрис Салихович

Мать ребёнка: Хусаинова Зайнаб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова Зайнаб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова Зайнаб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова Зайнаб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова Зайнаб

Военная служба
Неизвестно
Хусаинов Салих Хусаинович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1917Татарская АССР, Балтасинский р-н, д. Нижняя Кня. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
11.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова Зайнаб

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.