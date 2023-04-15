Кокали Апостол Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1882 ст.
Сын: Кокали Дмитрий Апостолович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1882 ст.
Балаклава, Балаклавский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения
Смерть
Неизвестно