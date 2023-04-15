Кокали Апостол Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокали Апостол Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1882 ст.

Сын: Кокали Дмитрий Апостолович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1882 ст.
Балаклава, Балаклавский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения
Смерть
Неизвестно
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