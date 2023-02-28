Стахеев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стахеев Иван Иванович

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Место рождения

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1802

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1918
г. Париж, Франция
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