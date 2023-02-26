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Марфа Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Мавра Максимова

Отец ребёнка: Максим Афанасьев

Юдино, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1824

Сын: Михаил Максимов

Отец ребёнка: Максим Афанасьев

Юдино, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Пелагея Максимова

Отец ребёнка: Максим Афанасьев

Юдино, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Иван Максимов

Отец ребёнка: Максим Афанасьев

Юдино, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Смерть
Неизвестно
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