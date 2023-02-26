Марфа Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Мавра Максимова
Отец ребёнка: Максим Афанасьев
Рождение ребёнка
1824
Сын: Михаил Максимов
Отец ребёнка: Максим Афанасьев
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Пелагея Максимова
Отец ребёнка: Максим Афанасьев
Рождение ребёнка
1833
Сын: Иван Максимов
Отец ребёнка: Максим Афанасьев
Смерть
Неизвестно