Папёнышев Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Папёнышев Александр
Мать: Папёнышева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Папёнышева Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Папёнышева Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Папёнышева Галина
Рождение ребёнка
23.01.1968
Дочь: Захарова (Папёнышева) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Папёнышева Галина