Папёнышев Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папёнышев Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Папёнышев Александр

Мать: Папёнышева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Папёнышева Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Папёнышева Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Папёнышева Галина

Рождение ребёнка
23.01.1968

Дочь: Захарова (Папёнышева) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Папёнышева Галина

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