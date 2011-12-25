Зайцев Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1953
Дата смерти25.12.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1953
Отец: Зайцев Петр
Мать: Зайцева (Шустикова) Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.12.2011