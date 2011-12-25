Зайцев Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1953

Дата смерти

25.12.2011

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1953

Отец: Зайцев Петр

Мать: Зайцева (Шустикова) Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.12.2011

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