Старостин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старостин ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостин Олег

Мать ребёнка: Старостина Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостин Игорь

Мать ребёнка: Старостина Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старостина Валентина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
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