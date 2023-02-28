Болдырев Пётр Борисович
Место рождения
Дата рождения1900 ст.
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.
Отец: Болдырев Борис
Мать: Болдырева ? Алексеевна
Рождение ребёнка
16.06.1927
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1935
Дочь: Болдырева Зинаида Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Чернова Мария Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1970