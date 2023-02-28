Болдырев Пётр Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолдырев Пётр Борисович

Болдырев Пётр Борисович

avatar

Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1900 ст.

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.

Отец: Болдырев Борис

Мать: Болдырева ? Алексеевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.06.1927

Сын: Болдырев Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.11.1935

Дочь: Болдырева Зинаида Петровна

Мать ребёнка: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Чернова Мария Петровна

Мать ребёнка: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1970
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close