Chichłowski Stanisław
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1785
Сын: Chechłowski Antoni
Мать ребёнка: (Chechłowska) Wiktoria
Васильковцы, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: (Chechłowska) Wiktoria
Смерть
Неизвестно