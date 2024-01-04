Chichłowski Stanisław — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Chichłowski Stanisław

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1785

Сын: Chechłowski Antoni

Мать ребёнка: (Chechłowska) Wiktoria

Васильковцы, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Chechłowski H. Sas Pawel

Мать ребёнка: (Chechłowska) Wiktoria

Смерть
Неизвестно

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