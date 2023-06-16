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Трофим Никитин
Трофим Никитин
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1738
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Фекла Семенова
1713 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать:
Фекла Семенова
Смерть
Неизвестно
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